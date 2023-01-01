Рынок глэмпинга в Прикамье за год вырос более чем в четыре раза А цена суток проживания снизилась до самого низкого в стране уровня Поделиться Твитнуть

За год количество предложений о краткосрочной аренде объектов в глэмпингах в России выросло втрое, сообщает «Авито Недвижимость». Глэмпинг является формой отдыха, которая сочетает комфорт отеля с близостью к природе кемпинга. В отличие от последнего, где туристы обычно размещаются в палатках или автодомах, глэмпинг предоставляет более уникальные и стильные варианты размещения, такие как шатры, юрты, бунгало, домики на воде или даже на дереве.

Формат глэмпинга активно развивается в России в последние несколько лет. Согласно данным «Авито Недвижимость», количество доступных для аренды глэмпинг-объектов в стране выросло более чем в 3 раза за год, а в Пермском крае — более чем в четыре раза (с 12 до 52).

Наибольшее количество предложений о краткосрочной аренде объектов глэмпинга (408) — в Московской области. Но несмотря на рост предложений за год практически в три раза, доля региона на рынке сократилась с 34 до 29%. Большой выбор объектов доступен в Свердловской области (85, доля 6%), Красноярском крае (63, доля 5%). В Краснодарском крае, Пермском крае, Татарстане и Ленинградской области доступны для аренды более чем по 50 объектов (доля на рынке — по 4%).

Год назад формат глэмпинга был представлен преимущественно только в Московской области, а в других регионах предложение на платформе не превышало 20 объектов. Однако с развитием внутреннего туризма ситуация меняется. И по мере роста этого сегмента, глэмпинг становится всё более доступным для большего числа россиян, отметил Артём Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость».

Стоимость проживания в глэмпингах в России возросла в среднем на 11% за год — с 5,4 до 6 тыс. руб. за ночь. Однако в Пермском крае средняя арендная ставка за сутки проживания снизилась на 10% — с 5 до 4,5 тыс. руб. Самые дорогие варианты предлагаются в Смоленской (12 тыс. руб. в сутки), Ульяновской (8 тыс. руб. в сутки), Московской, Ярославской областях и Ставропольском крае (по 7 тыс. руб. за ночь). Самые доступные варианты находятся в Иркутской области и Пермском крае (по 4,5 тыс. руб.).

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