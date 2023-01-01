Количество вакансий в Пермском крае выросло за год на 42% При этом число резюме увеличилось только на 2% Поделиться Твитнуть

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Исследователи службы hh.ru представили результаты анализа рынка труда Пермского края за октябрь. Главный вывод: спрос на персонал продолжает активно расти, что подтверждается значительным увеличением числа открытых вакансий — 19 933, что на 42% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Самой востребованной категорией специалистов на рынке труда Пермского края оказался «рабочий персонал», вакансии которой составили 26% от общего числа. Также в топ-5 попали направления «продажи, обслуживание клиентов» (23%), «производство, сервисное обслуживание» (20%), «строительство, недвижимость» (18%) и «транспорт, логистика, перевозки» (13%).

При этом уровень активности соискателей остаётся умеренным: в октябре жители Пермского края обновили или создали 64 241 резюме, что всего на 2% больше, чем в прошлом году.

Большинство соискателей в регионе ищут работу в таких профессиональных сферах, как «продажи, обслуживание клиентов» (17%), «производство, сервисное обслуживание» (16%), «рабочий персонал» (15%), «административный персонал» (13%), «строительство, недвижимость» (13%), «домашний, обслуживающий персонал» (12%), «информационные технологии» (11%), «транспорт, логистика, перевозки» (10%), «маркетинг, реклама, PR» (9%) и «розничная торговля» (7%).

Эксперты продолжают отмечать значительные разрывы между предложением и спросом на рынке труда как в Пермском крае, так и в стране в целом. В настоящее время ситуация представляется более сложной, чем в осенний период 2022 года.

Работодателям придётся нанимать кандидатов, которые ранее не рассматривались компанией из-за различных причин, считает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. К таким кандидатам относятся лица моложе 18 лет и старше 45 лет, соискатели с инвалидностью, женщины в декрете и мамы с маленькими детьми, мигранты, как внутренние, так и внешние, а также лица, имеющие судимость за различные правонарушения (полосатые воротнички). Кроме того, следует обратить внимание на женщин, которые готовы занимать профессиональные роли, ранее считавшиеся преимущественно «мужскими» (трактористки, сотрудницы АЗС и т.д.).

В целом по ПФО прослеживается аналогичная динамика. В октябре 2023 года в Приволжском федеральном округе было зафиксировано 229 049 вакансий (+47% к 2022 году) и 737 451 резюме (+2% к 2022 году).

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