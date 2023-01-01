На Пермском театре оперы и балета отреставрировали герб СССР Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой центр по охране памятников

В Перми на театре оперы и балета завершилась реставрация герба СССР и скульптурных украшений над углами фронтона.

Как сообщили в Пермском краевом центре по охране памятников, в результате реставрационных работ были восполнены утраченные фрагменты, удалены загрязнения, нанесены защитные покрытия.

Для выполнения этих операций потребовался скрупулезный подбор реставрационных материалов, в частности, защитно-окрасочного состава. Было важно выбрать материал, соответствующий историческим данным и в то же время отвечающий современным требованиям, пояснили в центре.

Пермский театр оперы и балета является объектом культурного наследия «Здание городского театра, где в 1917 году была провозглашена Советская власть в Пермской губернии, здесь в спектаклях и концертах выступали А.В. Нежданова, Л.В. Собинов (1927 г.), И.С. Козловский, С.Я. Лемешев (1941-1944 гг.)».

Напомним, ремонт здания, начатый в рамках подготовки к 300-летию Перми, планируется завершить до конца года. Об этом ранее сообщала министр культуры Прикамья Алла Платонова.

«Абсолютно точно он будет завершён в этом году. На открытии сезона зрители уже проходили через обновлённую входную группу. Скоро будут завершены все остальные строительные работы, в том числе подсветка здания», — говорила глава ведомства на пресс-конференции в сентябре.

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