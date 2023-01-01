В Пермском крае с 4 по 6 ноября изменится расписание электричек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В «Пермской пригородной компании» анонсировали изменения в расписании электричек на праздничные дни ноября 2023 года.

С 4 по 6 ноября будут отменены следующие поезда: № 6191 «Кукуштан — Пермь-2» и № 6935/6932 «Чусовская — Рассоленко — Чусовская».

В воскресенье, 5 ноября, не будут курсировать электропоезда № 7194 «Пермь-2 — Кунгур», № 6193 «Кунгур — Верещагино», и № 7182 «Чусовская — Теплая Гора».

В понедельник, 6 ноября, отменили отправление следующих электричек: № 6009 «Пермь-2 — Верещагино», № 7184 «Чусовская — Пашия», и № 7181 «Теплая Гора — Чусовская».

Во вторник, 7 ноября, будет отменен электропоезд № 7183 «Пашия — Чусовская». Он будет работать только 5 и 6 ноября. Электрички № 6945/6942 «Чусовская — Кын — Чусовская» будут выходить на маршрут на протяжении всех праздничных дней — с 4 по 6 ноября.

Начиная с вторника, 7 ноября, все пригородные электропоезда в Пермском крае будут следовать по существующему расписанию.





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