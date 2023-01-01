В Перми оштрафовали ООО, действовавшее по схеме «псевдолизинга» Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Ленинского района Перми провела проверку общества с ограниченной ответственностью «Реал-Лизинг», осуществляющего деятельность по финансовой аренде, установила нарушения и привлекла ООО к ответственности. Ленинский районный суд признал юридическое лицо виновным, назначив штраф 40 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Надзорный орган, в частности, выяснил, что «Реал-Лизинг» осуществлял незаконные действия в области предоставления займов населению. В ходе составления договоров фирма заключала одновременно два соглашения — о покупке-продаже автотранспортного средства и о лизинге этого же имущества. Изначально контракты заключались с физическими лицами, не занимающимися предпринимательством. Таким образом, граждане продавали транспортное средство компании по низкой цене, предназначавшееся для личных нужд, а затем заключали с ней договор лизинга данного имущества.

При этом сама компания «Реал-Лизинг» не имела статуса юридического лица, содержащего в своём наименовании термин «ломбард», а также соответствующие коды ОКВЭД в регистрационной системе ЕГРЮЛ. Именно эти факторы препятствовали ей осуществлять законную деятельность по предоставлению займов, обеспеченных залогом имущества.

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