Прокуратура обязала власти Чернушки привести в порядок воинские захоронения Поделиться Твитнуть

В Чернушинском округе Пермского края районная прокуратура выявила неисполнение муниципалитетом обязанностей по благоустройству мест воинских захоронений, являющихся объектами культурного наследия. Речь идёт о восьми братских могилах участников гражданской войны.

Надзорным органом установлено, что земельные участки в районе захоронений не сформированы, кадастровые работы не проведены, сведения о границах и размерах отсутствуют, мероприятия по содержанию не осуществляются.

Прокуратура подала на администрацию Чернушинского ГО иск в суд с требованием устранить нарушения и выиграла дело. После вступления решения суда в законную силу прокурорские работники обещают проконтролировать его исполнение.

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