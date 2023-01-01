Участок береговой полосы Камского водохранилища возращён в госсобственность Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Орджоникидзевском районном суде Перми были удовлетворены исковые требования Пермского межрайонного природоохранного прокурора. Он требовал признать отсутствующим права частной собственности на часть земельного участка в микрорайоне Заозерье.

Основанием для обращения прокурора в суд стали жалобы граждан, связанные с постройкой кирпичного забора в береговой полосе Камского водохранилища. Этот забор ограничивал доступ людей к реке.

В результате надзорных мероприятий было выявлено, что более 25 тыс. кв. м земли, в том числе береговая полоса и акватория Камского водохранилища, находились в частной собственности, хотя приватизация земель водного фонда и береговых полос являлось нарушением закона.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, суд признал, что ответчик не обладает правом частной собственности на спорную землю и обязал его в 9-месячный срок снести кирпичный забор.

Судебное решение пока не является окончательным.





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