В выходные дни в Пермском крае резко похолодает Поделиться Твитнуть

По прогнозу синоптиков, в выходные дни в Пермском крае ожидается резкое похолодание. Уже ночью на субботу будут наблюдаться пониженные температуры. Утром 4 ноября ожидается отрицательная температура от -1 до -6˚С на всей территории Прикамья, возможно прояснение. Днем температура поднимется до 0˚С.

В воскресенье ночная температура опустится до -4…-9˚С, в Перми днём можно ожидать -5…-6˚С. 5 ноября температура воздуха перейдет через ноль на большей части края: на севере и востоке будет около -2˚С, а на юго-западе — около +4˚С.

На севере края ночью с воскресенья на понедельник возможен слабый переохлажденный дождь и гололёд, в остальных районах осадков ожидаться не будет. Следующие два дня, с 6 по 7 ноября, ночная температура будет варьироваться от -2˚С на востоке до +4˚С на юго-западе. Днём на юге температура поднимется до +10˚С, а на остальной территории будет около +3…+8˚С. По прогнозу, среда будет теплее, чем вторник.

В течение остальной недели возможны дожди, дневная температура будет около +5˚С.

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