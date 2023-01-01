ГИБДД в выходные усилит контроль за дорожным движением в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В праздничные дни 4-6 ноября сотрудники Госавтоинспекции краевого центра объявили об усилении контроля за дорожным движением.

Внимание автоинспекторов будет направлено на пресечение грубых нарушений ПДД: в первую очередь речь идёт о выявлении пьяных водителей и предупреждении дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых шофёров и пешеходов.

О фактах нетрезвого вождения горожане могут проинформировать дежурную часть полка ДПС по тел.: 246-79-00, 261-99-99 и 102.

Также в ГИБДД отметили, что у школьников продолжаются осенние каникулы, и автоинспекторы просят родителей повторить с детьми правила безопасного поведения на дорогах.





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