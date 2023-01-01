В Пермском крае два человека получили травмы от хлопка газа Поделиться Твитнуть

В ГУ МЧС России по Пермскому краю в 20 часов 20 минут 3 ноября поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего возгорания в жилом доме на ул. 50 лет Октября в Верещагино.

На место происшествия были отправлены 17 спасателей и 6 единиц техники от Регионального центра спасательных и аварийно-восстановительных работ, включая 2 специалиста и 1 единицу техники от МЧС России.

Спасатели выяснили, что в одной из квартир произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего произошёл хлопок бытового газа без последующего возгорания. В результате инцидента два человека пострадали, а также повреждены стены и кровля жилого дома.

В данное время проводится расследование для выяснения причины и обстоятельств произошедшего.

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