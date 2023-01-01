Алёна Бронникова В Пермской филармонии рассказали о реконструкции Большого зала Обновлённый концертный зал станет одним из лучших в России Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

На встрече с журналистами, посвящённой проведению историко-научного форума «Культура 3.00», директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина рассказала о деталях обновлённого Большого зала.

Концертный зал, по словам главы учреждения, изменился до неузнаваемости. Так, смонтирована новая акустическая раковина, которую теперь не придётся каждый раз устанавливать и демонтировать, как было раньше, за счёт передних рядов зрительного зала увеличена общая площадь сцены, установлены хоровые ступеньки с электроприводом в четыре ряда, полностью обновлена механика сцены.

Кроме того, появился вертикальный лифт для подъёма рояля на сцену. Филармония уже реанимировала старый рояль Steinway и закупила новый Kawai.

«Рояль поднимается со сцены и утопает, как во всех приличных филармониях мира. Внизу создан климат-контроль. Для рояля это очень важная составляющая, потому что когда не было климат-контроля в Большом зале, порой ночью приходилось ставить тазики с водой, чтобы рояль не был сухим», — поделилась Галина Кокоулина.

Министр культуры Алла Платонова предложила назвать Большой зал филармонии залом им. Прокофьева. Она отметила, что изначально идея была назвать так кафе в здании филармонии: «про кофе» — «Прокофьев». А затем остановились на идее назвать так и сам зал, как в Москве — Концертный зал им. Чайковского. Были варианты дать ему имя Рахманинова, однако остановились на предложении министерства, так как «он имеет большее отношение к Перми».

Сроки открытия пока не называются. Сейчас ремонтные работы закончены, и всё готово к открытию, однако пока идёт процедура приёмки, и это может занять некоторое время. Галина Кокоулина добавила, что ремонт Большого зала Пермь ждала 17 лет, и осталось подождать сейчас всего месяц-полтора.

«Я надеюсь, что мы в этом году откроемся, конкретное число я вам назвать не могу и не буду. Центральное торжественное открытие мы сделаем своими силами. Сцена другая, кресла другие, оборудование другое, цвет, свет, звук итальянской фирмы. Поэтому то, что вы увидите, это не похоже ни на что. Могу сказать, что после Санкт-Петербурга и Москвы, пожалуй, это лучший концертный зал на сегодняшний день в России», — заключила она.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что зал после реконструкции начнёт работу в первом квартале 2024 года, но торжественное открытие состоится ещё в этом году.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.