Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Большой зал филармонии заработает в первом квартале 2024 года Церемония открытия состоится уже в этом году Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В своём докладе на заседании Общественного совета при министерстве культуры 6 октября министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о степени готовности Большого зала Пермской филармонии.

По словам министра, зал должен заработать после реконструкции в первом квартале 2024 года, но торжественное открытие состоится ещё в этом году.

Алла Платонова сообщила, что зал полностью готов к проведению концертов, но, согласно строительным регламентам, должна пройти серия проверок систем безопасности. Новый зал будет принципиально отличаться от того, каким он был до проведения ремонта. «Когда вы туда зайдёте, вы поймёте, что вы этого никогда раньше не видели», — сказала Анна Платонова.

Ожидалось, что открытие зала состоится 21 октября, однако симфонический концерт, приуроченный к этому событию, был перенесён в зад ДК им. Солдатова.

Общая стоимость реконструкции Большого зала, по данным минкульта, 1276,5 млн руб.

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