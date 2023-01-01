Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская филармония откроет сезон в ДК им. Солдатова Ранее концерт 21 октября планировался в обновлённом Большом зале Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Пермская краевая филармония 21 октября открывает концертный сезон 2023/24. На торжественном вечере выступит Уральский академический филармонический оркестр (Екатеринбург) во главе с Дмитрием Лиссом (6+). Солист — скрипач Никита Борисоглебский. Прозвучат произведения Петра Ильича Чайковского и Сергея Прокофьева.

На момент публикации этого текста на сайте филармонии значилось, что открытие сезона состоится в обновлённом Большом зале, однако, как стало известно «Новому компаньону», событие переносится на сцену ДК им. Солдатова.

К тому же, как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», концерт «Новоорлеанского джаза» 30 октября, тоже запланированный в Большом зале, переносится в Органный зал.

В филармонии не комментируют обстоятельства, препятствующие проведению концертов в Большом зале. Точная дата его открытия после реконструкции по-прежнему неизвестна.

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