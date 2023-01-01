В Перми наградили участников специальной военной операции
В Перми, в преддверии Дня народного единства, состоялись церемонии награждения участников СВО из Пермского края.
Так, в Доме офицеров наградили солдат медалями «За Храбрость» 2-ой степени. Это награда новая, она была учреждена в марте 2023 года президентом. Первыми среди пермяков её получили рядовые Анатолий Демидов, Эдуард Мокеев, Юрий Сафин и Виталий Трифанов.
Как отметил министр территориальной безопасности Пермского края, генерал-майор Виктор Батмазов, «наши герои — скромные ребята, которые с честью выполнили, стоящие перед ними задачи. Более того — они являются добровольцами». Все награжденные проходили службу в добровольческом отряде «Барс».
Ещё одна церемония прошла в финансово-экономическом колледже. Там 11 казаков отряда БАРС-15 «Ермак» получили медали «За участие в спецоперации по денафикации и демилитаризации Украины». Бойцов поздравил директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин.
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