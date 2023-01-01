Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 3 по 10 ноября
С 3 ноября в Центральном выставочном зале работает выставка «2,5 грамма» (6+). Выставка «2,5 грамма» представляет творческий проект пермских художников Юрия Шикина, Егора Субботина, Марины Еркович, Максима Нурулина, Алексея Залазаева, Ольги Субботиной и Татьяны Нечеухиной. Все участники – мастера, чьи имена известны далеко за пределами Пермского края. Художники-живописцы, скульпторы, мастера декоративного искусства – все они в своих работах обращаются к теме души и чуда творения.
3 ноября в 19:00 в
Органном концертном зале стартует
XVIII Международный фестиваль органной музыки (6+). Первый вечер пройдёт в
рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» (0+). Зрителей ждёт выступление
Тимура Халиуллина «Кино-орган: от Баха до Циммера» (6+).
4 ноября в 15:00 в
Органном концертном зале выступит Мансур Юсупов с программой «Органный
хит-парад» (6+).
5 ноября в 12:00 в
Органном концертном зале Мария Лобецкая (орган) и Татьяна Жирихина (фортепиано)
приглашают на концерт «Пер Гюнт Эдварда Грига» (6+).
5 ноября в 19:00 в
Органном концертном зале Мария Лобецкая (орган), Татьяна Жирихина (фортепиано)
и Александр Ашкинази (вибрафон) выступят с программой «Микаэл Таривердиев –
последний романтик» (6+).
6 ноября в 19:00 в
Органном концертном зале Эгине Барсегян и Трио дудукистов выступят с концертом
«Душа Армении» (6+).
7 ноября в 19:00 в
Органном концертном зале пройдёт концерт «Орган и скрипка: из Венгрии в Россию»
(6+). Исполнители – Жолт Месарош (орган) и Эва Дюлфалви (скрипка)
8 ноября в 19:00 в
Органном концертном зале зрителей ждёт «Вечер в опере». Исполнители - Жоаким
Коффинье-Барри (баритон) и Даниэль Зарецкий (орган).
9 ноября в 19:00 в
Органном концертном зале Мунира Аминова (орган) и Батыр Досимбетов (най)
приглашают на «Дыхание времён» (6+).
10 ноября в 19:00 в
Органном концертном зале зрителей ждёт «Классика барокко в ритме танго» (6+).
Исполнители – Лада Лабзина (орган), Яна Деликатная (труба), Марат Зайнуллин (труба).
3 ноября в 19:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится концерт «Осень на даче» (12+). Вокальный проект Cantando под
руководством Анны Берестовой из Усть-Качкинского сельского поселения исполнит
дачные романсы, организует интерактивную просветительскую викторину для гостей,
представит интересные факты из дачной культуры населения Пермского края.
3 ноября в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD будет показана киноверсия оперы «Тоска» (16+) – Анна
Нетребко в исторической венской постановке популярнейшей оперы Пуччини.
3 ноября в 19:00 в ТЮЗе
можно увидеть первую премьеру
нового театрального сезона «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+).
3 и 4 ноября в Перми и
Пермском крае пройдёт единая «Ночь искусств» (0+).
Учреждения культуры по всему региону продлят вход и организуют интересную
программу для гостей с экскурсиями и тематическими событиями.
4 ноября в 12:00 в
Соликамском ботаническом саду
пройдёт краеведческое мероприятие «Кругосветка-2023» (0+). Программа включает в
себя разнообразные задания, викторины, конкурсы.
4 ноября в 18:00 в
Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт музыкальное шоу «Музы разных народов» (6+). Русские, башкирские,
татарские, арабские, венесуэльские и другие аутентичные произведения прозвучат
в техно-, рок-, поп-, этнофьюжн и других музыкальных стилях.
4 ноября в 20:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
концерт инди-группы «Хадн Дадн» (16+) – единственной группы в мире, играющей в
жанре «ляоакын», лауреатов премии Jager Music Awards, авторов песни «Мы сегодня
дома». Зрителей ждут песни из «Португальского альбома», старые хиты,
песни-загадки, меланхоличные композиции, экспериментальные песни и многое
другое.
5 ноября в 12:30 в
деревне Соколово (Верещагинский ГО)
пройдёт фестиваль старинного рукоделия «Супрядки» (0+). На деревенских
посиделках за рукоделием гости познакомятся с мастерством работы с овечьей
шерстью от обработки (будут теребить, чесать, стирать, красить, прясть) до
готового изделия, научатся ткать на топках и кроснах.
5 ноября в 16:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
вечер камерной музыки «Под небом Парижа: Дариюс Мийо» (12+). Исполнители –
артисты Пермской оперы.
7 ноября в 19:00 и 8
ноября в 15:00 и 19:00 на сцене ТЮЗа состоятся гастроли Новосибирского театра «Старый дом» со спектаклем
«Танцующая в темноте» (18+). Спектакль отмечен премией «Золотая маска» в 2022
году за «Лучшую работу художника по свету» и получил ещё четыре номинации:
«Спектакль малой формы», «Работа режиссёра», «Женская роль», «Мужская роль
второго плана». Команда спектакля во главе с молодым режиссёром Елизаветой
Бондарь придумала для фильма Ларса фон Триера альтернативную и не менее
интересную сценическую форму.
7 ноября в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
вечер заводского и гламурного романса (18+) в исполнении Александра Смирнова и
Ивана Муравьёва.
7 ноября в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Семья» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта «Теодор Курентзис.
Моцарт: Симфонии № 40 и 41 и другие сочинения» (12+).
7 ноября в 19:00 в
Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт концерт группы «Раги Ганги» (6+), объединившей в своём
творчестве ситар из знойной Индии, контрабас из солнечной Италии, русскую
балалайку и перкуссию.
8 ноября в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
вечер камерной музыки (6+). Программа объединяет произведения трёх музыкальных
эпох — классицизма, романтизма и модернизма. Исполнители – артисты Пермской
оперы.
С 9 ноября в Пермской арт-резиденции работает выставка
«Быт или не быть» (12+). Студенты философско-социологического факультета ПГНИУ
направлений «Искусства и гуманитарные науки», «Культурология» и «Дизайн»
объединились с молодыми пермскими художниками. Держа в руке череп Йорика,
Гамлет задаётся вопросом: «Быть или не быть?» – предпочесть бездействие
действию или всё же постараться что-то делать? Выставка «Быт или не быть» –
попытка не столько ответить на этот вопрос, сколько сделать нечто, возможно,
куда более значимое: вновь задать его. Предметом творчества являются те стороны
современного общества, которые мы в обычной жизни пытаемся не замечать:
проблемы бездомных животных, стигматизация маргинальных членов общества,
экзистенциальный страх перед неизвестностью и будущим.
С 9 ноября в киноцентре
«Премьер» можно увидеть фильм Анны
Меликян «Чувства Анны»
(18+), снятый в Перми. Главная героиня фильма, работница кондитерской
фабрики, внезапно начинает слышать голоса из внеземных цивилизаций, которые при
её помощи передают послания человечеству. На Земле в это время бушует очередная
пандемия, а люди готовятся колонизировать Марс...
10 ноября в 19:00
музыкальная гостиная Дома Мешкова
принимает у себя юного пианиста Льва Бакирова. Прозвучат произведения
Рахманинова, Шопена, Мендельсона и Шостаковича.
До 9 декабря в галерее
«Марис-Арт» работает выставка
Виктора Кузина «Поэзия акварели» (0+).
До конца января 2024
года в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского работает выставка «Русская тема в опере»
(0+). На выставке представлены афиши, программки, эскизы костюмов и декораций,
готовые костюмы, фотографии в оригинальном и оцифрованном виде. Часть
экспонатов впервые выставляются для широкой публики. Они повествуют о пермских
постановках конца XIX – второй половины XX века таких опер, как «Снегурочка»
Римского-Корсакова, «Князь Игорь» Бородина, «Борис Годунов» и «Хованщина»
Мусоргского, «Севастопольцы» Коваля и др.
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