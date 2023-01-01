Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 3 по 10 ноября Поделиться Твитнуть

С 3 ноября в Центральном выставочном зале работает выставка «2,5 грамма» (6+). Выставка «2,5 грамма» представляет творческий проект пермских художников Юрия Шикина, Егора Субботина, Марины Еркович, Максима Нурулина, Алексея Залазаева, Ольги Субботиной и Татьяны Нечеухиной. Все участники – мастера, чьи имена известны далеко за пределами Пермского края. Художники-живописцы, скульпторы, мастера декоративного искусства – все они в своих работах обращаются к теме души и чуда творения.

3 ноября в 19:00 в Органном концертном зале стартует XVIII Международный фестиваль органной музыки (6+). Первый вечер пройдёт в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» (0+). Зрителей ждёт выступление Тимура Халиуллина «Кино-орган: от Баха до Циммера» (6+).

4 ноября в 15:00 в Органном концертном зале выступит Мансур Юсупов с программой «Органный хит-парад» (6+).

5 ноября в 12:00 в Органном концертном зале Мария Лобецкая (орган) и Татьяна Жирихина (фортепиано) приглашают на концерт «Пер Гюнт Эдварда Грига» (6+).

5 ноября в 19:00 в Органном концертном зале Мария Лобецкая (орган), Татьяна Жирихина (фортепиано) и Александр Ашкинази (вибрафон) выступят с программой «Микаэл Таривердиев – последний романтик» (6+).

6 ноября в 19:00 в Органном концертном зале Эгине Барсегян и Трио дудукистов выступят с концертом «Душа Армении» (6+).

7 ноября в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт концерт «Орган и скрипка: из Венгрии в Россию» (6+). Исполнители – Жолт Месарош (орган) и Эва Дюлфалви (скрипка)

8 ноября в 19:00 в Органном концертном зале зрителей ждёт «Вечер в опере». Исполнители - Жоаким Коффинье-Барри (баритон) и Даниэль Зарецкий (орган).

9 ноября в 19:00 в Органном концертном зале Мунира Аминова (орган) и Батыр Досимбетов (най) приглашают на «Дыхание времён» (6+).

10 ноября в 19:00 в Органном концертном зале зрителей ждёт «Классика барокко в ритме танго» (6+). Исполнители – Лада Лабзина (орган), Яна Деликатная (труба), Марат Зайнуллин (труба).

3 ноября в 19:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится концерт «Осень на даче» (12+). Вокальный проект Cantando под руководством Анны Берестовой из Усть-Качкинского сельского поселения исполнит дачные романсы, организует интерактивную просветительскую викторину для гостей, представит интересные факты из дачной культуры населения Пермского края.

3 ноября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD будет показана киноверсия оперы «Тоска» (16+) – Анна Нетребко в исторической венской постановке популярнейшей оперы Пуччини.

3 ноября в 19:00 в ТЮЗе можно увидеть первую премьеру нового театрального сезона «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+).

3 и 4 ноября в Перми и Пермском крае пройдёт единая «Ночь искусств» (0+). Учреждения культуры по всему региону продлят вход и организуют интересную программу для гостей с экскурсиями и тематическими событиями.

4 ноября в 12:00 в Соликамском ботаническом саду пройдёт краеведческое мероприятие «Кругосветка-2023» (0+). Программа включает в себя разнообразные задания, викторины, конкурсы.

4 ноября в 18:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт музыкальное шоу «Музы разных народов» (6+). Русские, башкирские, татарские, арабские, венесуэльские и другие аутентичные произведения прозвучат в техно-, рок-, поп-, этнофьюжн и других музыкальных стилях.

4 ноября в 20:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт инди-группы «Хадн Дадн» (16+) – единственной группы в мире, играющей в жанре «ляоакын», лауреатов премии Jager Music Awards, авторов песни «Мы сегодня дома». Зрителей ждут песни из «Португальского альбома», старые хиты, песни-загадки, меланхоличные композиции, экспериментальные песни и многое другое.

5 ноября в 12:30 в деревне Соколово (Верещагинский ГО) пройдёт фестиваль старинного рукоделия «Супрядки» (0+). На деревенских посиделках за рукоделием гости познакомятся с мастерством работы с овечьей шерстью от обработки (будут теребить, чесать, стирать, красить, прясть) до готового изделия, научатся ткать на топках и кроснах.

5 ноября в 16:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт вечер камерной музыки «Под небом Парижа: Дариюс Мийо» (12+). Исполнители – артисты Пермской оперы.

7 ноября в 19:00 и 8 ноября в 15:00 и 19:00 на сцене ТЮЗа состоятся гастроли Новосибирского театра «Старый дом» со спектаклем «Танцующая в темноте» (18+). Спектакль отмечен премией «Золотая маска» в 2022 году за «Лучшую работу художника по свету» и получил ещё четыре номинации: «Спектакль малой формы», «Работа режиссёра», «Женская роль», «Мужская роль второго плана». Команда спектакля во главе с молодым режиссёром Елизаветой Бондарь придумала для фильма Ларса фон Триера альтернативную и не менее интересную сценическую форму.

7 ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт вечер заводского и гламурного романса (18+) в исполнении Александра Смирнова и Ивана Муравьёва.

7 ноября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта «Теодор Курентзис. Моцарт: Симфонии № 40 и 41 и другие сочинения» (12+).

7 ноября в 19:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт концерт группы «Раги Ганги» (6+), объединившей в своём творчестве ситар из знойной Индии, контрабас из солнечной Италии, русскую балалайку и перкуссию.

8 ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт вечер камерной музыки (6+). Программа объединяет произведения трёх музыкальных эпох — классицизма, романтизма и модернизма. Исполнители – артисты Пермской оперы.

С 9 ноября в Пермской арт-резиденции работает выставка «Быт или не быть» (12+). Студенты философско-социологического факультета ПГНИУ направлений «Искусства и гуманитарные науки», «Культурология» и «Дизайн» объединились с молодыми пермскими художниками. Держа в руке череп Йорика, Гамлет задаётся вопросом: «Быть или не быть?» – предпочесть бездействие действию или всё же постараться что-то делать? Выставка «Быт или не быть» – попытка не столько ответить на этот вопрос, сколько сделать нечто, возможно, куда более значимое: вновь задать его. Предметом творчества являются те стороны современного общества, которые мы в обычной жизни пытаемся не замечать: проблемы бездомных животных, стигматизация маргинальных членов общества, экзистенциальный страх перед неизвестностью и будущим.

Пресс-служба Пермской арт-резиденции

С 9 ноября в киноцентре «Премьер» можно увидеть фильм Анны Меликян «Чувства Анны» (18+), снятый в Перми. Главная героиня фильма, работница кондитерской фабрики, внезапно начинает слышать голоса из внеземных цивилизаций, которые при её помощи передают послания человечеству. На Земле в это время бушует очередная пандемия, а люди готовятся колонизировать Марс...

10 ноября в 19:00 музыкальная гостиная Дома Мешкова принимает у себя юного пианиста Льва Бакирова. Прозвучат произведения Рахманинова, Шопена, Мендельсона и Шостаковича.

До 9 декабря в галерее «Марис-Арт» работает выставка Виктора Кузина «Поэзия акварели» (0+).

До конца января 2024 года в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского работает выставка «Русская тема в опере» (0+). На выставке представлены афиши, программки, эскизы костюмов и декораций, готовые костюмы, фотографии в оригинальном и оцифрованном виде. Часть экспонатов впервые выставляются для широкой публики. Они повествуют о пермских постановках конца XIX – второй половины XX века таких опер, как «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Князь Игорь» Бородина, «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского, «Севастопольцы» Коваля и др.

фото: Елена Бахур

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