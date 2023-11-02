В «Ночь искусств» в Перми пройдёт более 200 культурных событий Традиционная Всероссийская акция состоится 3 и 4 ноября Поделиться Твитнуть

В Перми пройдёт традиционная всероссийская акция «Ночь искусств» (0+). 3 и 4 ноября состоится более 200 культурных событий от 43 участников из Перми и Пермского края.

Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и другие культурные учреждения Перми и края приглашают гостей на тематические мероприятия, которые пройдут в офлайн- и онлайн-форматах. Акция приурочена к Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

В рамках акции «Ночь искусств», а также XVIII Международного фестиваля органной музыки (6+) в Перми выступит солист Белгородской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов, лауреат первой всероссийской премии «Органист года» Тимур Халиуллин с программой «Кино-орган: от Баха до Циммера» (6+): в неё вошли музыкальные произведения, звучащие в известных фильмах, от классики до авторских сочинений в переложениях для органа, сделанных самим Халиуллиным.

Посмотреть концерт в режиме онлайн можно будет на сайте Пермской краевой филармонии.

Органный концертный зал, 3 ноября в 19:00

Пермская художественная галерея проведёт заключительную программу «Прощание с собором» (0+) в здании Спасо-Преображенского собора перед переездом. Каждый час здесь будут проходить экскурсии по выставке «Чугун. Уральская классика» (6+); состоятся встречи со специалистом в области сохранения объектов культурного наследия Алексеем Макаевым и директором галереи Юлией Тавризян. Для детей подготовлена специальная программа: с 18:00 до 21:00 вместе с художником и педагогом Данилом Куликовым ребята нарисуют свои любимые экспонаты или придумают фантастические произведения искусства. Кроме того, в программе концерт, презентация новелл, снятых по воспоминаниям посетителей о галерее в рамках проекта «С любовью, галерея!» (0+), ночные прогулки и многое другое.

Пермская художественная галерея, 4 ноября с 18:00 до 23:00

фото: Евгения Шимова

Особую программу для любителей танца представит фестиваль «Кинотанец Пермский» совместно с театром «Балет Евгения Панфилова». Посетителей ждёт перфолекция «Социальная хореография» (12+). Находясь в диалоге с ведущим и включаясь в предлагаемые процессы, слушатели сформируют свой новый взгляд на танец и создадут свою хореографию прямо в процессе перфолекции. Ведущий — Владимир Кирьянов. Также в этот вечер пройдёт просмотр работ фестиваля. На вечере будут показаны фильмы, которые не попали в основную программу фестиваля, и те, которые имели наибольший отклик у зрителей.

Театр «Балет Евгения Панфилова» (ул. Петропавловская, 185), 4 ноября с 18:00

В «Горьковке» пройдут обзорные экскурсии по библиотеке. Запись по тел. +7 (342) 236-20-99, участие бесплатное. Также в программе «Ночи» творческие мастер-классы, встреча с психологом Ириной Вагановой, презентация выставки пермского художника Владимира Каракулова «Из прошлого в будущее» (0+) и многое другое. Накануне акции, 3 ноября в 19:00, отдел литературы по искусству и коллекционер Надежда Ворожцова приглашают гостей на выставку кукол «Дамы эпохи» (12+). Героини любимых литературных произведений предстанут в виде очаровательных фарфоровых фигурок: Скарлетт, мадам Бовари, Анна Каренина, Фанни Прайс, Маргарита, Наташа Ростова, Татьяна Ларина и многие другие.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 4 ноября с 17:00

В Пермской Арт-резиденции посетителей ждут встречи с художниками и фотографами: в 18:00 состоится авторская экскурсия по выставке Юрия Лапшина «Ирреальная реальность» (0+); в 19:00 пройдёт встреча с художником Константином Собяниным; в 19:40 начнётся встреча с пермскими фотографами Мариной и Анатолием Долматовыми. Фотохудожники расскажут об экспозиции «33 грани Пермского кристалла. Истории города П», побеседуют со зрителями о пермской фотографии. В 20:00 программу продолжит встреча с фотохудожником Юрием Черновым — он представит историю «Русских сезонов» ХХI века и расскажет о главных лицах проекта с помощью своих снимков.

Пермская Арт-резиденция, 4 ноября с 18:00 до 21:30

В основном зале ЦВЗ будет представлен творческий проект пермских художников Юрия Шикина, Егора Субботина, Марины Еркович, Максима Нурулина, Алексея Залазаева, Ольги Субботиной и Татьяны Нечеухиной «2,5 грамма» (6+). В 13:00 посетителей ждёт кураторская экскурсия от Юрия Шикина, а в 17:30 состоится встреча с авторами творческого проекта.

Центральный выставочный зал, 4 ноября

В музее PERMM первый большой праздник в новом здании будет посвящён современному искусству и современной музыке (16+). Гостей ждёт знакомство с новыми выставками, которые на несколько часов превратятся в pop-up пространства, наполненные музыкой. Специально для «Ночи» в музее будут созданы три пространства, в которых пермские диджеи создадут три разные музыкальные картины. Гости окунутся в атмосферу эклектичной музыки в главном холле, услышат, как звучит «Баньян» в Белом зале, и погрузятся в underground — пространство бывшей подземной парковки — под ритмы эмбиента. Регистрация на сайте музея.

Музей современного искусства PERMM, 4 ноября с 19:00 до 23:00

Дом Мешкова приглашает на программу «Нежданное путешествие в Средипермье: по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина» (6+). Одним из героев действующего проекта музея «Пермь замечательных людей» стал Александр Абрамович Грузберг — известный пермский лингвист, переводчик, автор первого полного перевода на русский язык романа-эпопеи Джона Толкина «Властелин колец». Команда музея решила развить эту тему, объединив все мероприятия акции «Ночь искусств» вокруг вселенной Средиземья, созданной Джоном Толкином. Гостей ждёт лекция «Толкинское движение как первая фандом-ролевая субкультура в России 1990-х», мастер-классы, ирландская музыка и многое другое. Участникам Ночи искусств, пришедшим в костюмах персонажей произведений Толкина, будет предоставлена скидка на входной билет при покупке в кассе музея.

Дом Мешкова, 4 ноября с 18:00 до 21:30

Необычную программу «Под вишнёвым абажуром» (12+ от 13 лет) подготовили сотрудники фондохранения Пермского краеведческого музея. Музейные хранители устроят уютную экскурсию в запасники — участники смогут полюбоваться старинными лампами и фонарями под пение раритетных музыкальных автоматов и поиграть в забытые настольные игры.

Фондохранение Пермского краеведческого музея, 4 ноября в 16:00 и 19:00.

В Музее-диораме пройдёт интерактивная программа «Мотовилиха. От завода к городу» (0+). Посетителей ждут настольные игры дореволюционной России, экскурсия об особенностях горнозаводского уклада жизни Мотовилихи, мастер-классы, танцевальный флешмоб и концерт пианиста Александра Колесникова.

Музей-диорама, 4 ноября с 12:00 до 20:00

В Центре досуга Мотовилихинского района будет показан спектакль «Ретро-театра» «Сказания о земле Пермской» (6+), посвящённый 300-летию Перми. Зрителей ждёт литературно-музыкальный путешествие, которое позволит вспомнить о прошлом, оценить настоящее и задуматься о будущем. Вход свободный по предварительной записи по тел. 263-08-48.

Центр досуга Мотовилихинского района (ул. Лебедева, 40), 4 ноября в 14:00

В Историческом парке «Ночь» начнётся в 15:00 с экскурсии по экспозиции «Романовы: от Смутного времени к новой династии» (6+). Также посетителей ждут Большой этнографический диктант, экскурсия «Пермь губернская» по выставке «Три века истории Перми» (6+), концерт «Музыка эпохи» и многое другое.

Исторический парк «Россия — моя история. Пермь», 4 ноября с 15:00 до 21:00

По традиции, акция пройдёт и в городах Пермского края:

В «Хохловке» гостей ждут «Были да былички» (6+). В программе: рассказы о нечистой силе, окружающей крестьянский быт, лекция о традициях супрядок (прядильных посиделок), урок пения в древнерусской школе и многое другое.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 4 ноября

Историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское» приглашает на экскурсионную программу «В ритме истории» (6+). Гости узнают посадские секреты, познакомятся с ритмом жизни солеваров, лично взвесят мешок соли. Примут участие в купеческом семейном вечере, сделают фото в купеческом костюме на память, посетят музыкальную программу в исполнении воспитанников воскресной школы «Преображение» и услышат колокольные звоны.

Историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское», 4 ноября с 16:00 до 18:00

Всего к «Ночи искусств-2023» в Пермском крае присоединятся 43 участника. Все программы уже доступны на официальном сайте «Ночи искусств в Пермском крае». С помощью фильтров пользователи сайта могут выбрать события в Перми и Пермском крае, платные и бесплатные, увидеть семейные программы, а также мероприятия, доступные по Пушкинской карте.





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