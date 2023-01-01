Екатерина Артёмова Миграционный отток из Прикамья снизился более чем в два раза В этом году из региона уехало на 2,5 тысячи человек меньше Поделиться Твитнуть

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В январе-августе 2023 года в Пермский край приехали 39 340 чел., выехали за пределы региона 40 856 чел. Таким образом, миграционный отток населения составил 1516 чел. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня ежемесячном докладе Пермьстата о социально-экономическом положении Пермского края.

В Пермьстате отметили, что, несмотря на превышение числа выбывших над числом прибывших, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный отток из Прикамья значительно сократился — в январе-августе 2022 года он составил 4093 чел. Тогда в регион въехали 40 846 чел., а покинули территорию края 44 939 чел.

Большинство людей, покинувших Прикамье в январе-августе этого года, переехали в пределах России — 39 003 чел. Чаще всего в качестве нового постоянного места жительства пермяки выбирали Удмуртскую Республику (373 чел.), Московскую область (226 чел.), Краснодарский край (215 чел.), Республику Башкортостан (184 чел.), Ленинградскую и Тюменскую области (163 и 156 чел. соответственно).

За рубеж уехали 1853 чел., из них 1471 чел. — в страны СНГ, в основном в Таджикистан (572 чел.), Армению (215 чел.) и Киргизию (160 чел.). Ещё 382 чел. перебрались в государства дальнего зарубежья, здесь наибольший отток населения зафиксирован в Индию и Германию.

Большую часть тех, кто переехал в Пермский край, составляют жители других регионов РФ — 37 590 чел., из них 30 488 чел. приехали из других субъектов ПФО. Из-за границы в Прикамье прибыли 1750 чел., в основном это жители Таджикистана (1023 чел.).

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