Максим Артамонов Пермское краевое отделение Союза журналистов возглавил Максим Пасютин Он сменил на этом посту Игоря Лобанова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня на ХХVI внеочередной конференции Региональной общественной организации «Пермское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» был избран новый руководитель. Им стал генеральный директор ООО «ТВ проект Прикамья» Максим Пасютин.

Как сообщил «Новому компаньону» экс-руководитель организации Игорь Лобанов, в конференции приняли участие 37 из 47 избранных делегатов. Из них 35 проголосовали за кандидатуру Максима Пасютина, двое воздержались.

Игорь Лобанов и заместитель главного редактора лысьвенской газеты «Искра» Андрей Кудрин стали заместителями Максима Пасютина.

Делегаты конференции также утвердили состав правления в количестве 18 чел. В него вошли 8 новых членов.

О том, что Игорь Лобанов покинет пост руководителя Пермского краевого отделения СЖР досрочно, стало известно в начале октября.

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