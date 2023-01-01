Максим Артамонов Игорь Лобанов досрочно покинул пост председателя регионального отделения Союза журналистов С августа он работает в Пермском НОЦ «Рациональное недропользование» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель регионального отделения Союза журналистов Пермского края Игорь Лобанов покинет свой пост досрочно. Об этом он сообщил за заседании правления организации.

«С августа я заместитель директора АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» по связям с органами государственной власти, СМИ и общественностью», — рассказал Лобанов «Новому компаньону».

Должность руководителя регионального отделения Союза журналистов выборная. Чтобы избрать нового председателя будет собрана конференция. Она состоится не раньше начала ноября этого года.

Игорь Лобанов занял пост председателя Пермского отделения Союза журналистов России в январе 2015 года. Он сменил на этой должности Ольгу Лоскутову, которая приняла решение уйти в отставку в ноябре 2014 года.

В июне этого года Игорь Лобанов учредил благотворительный фонд «Единый центр поддержки» (ЕЦП). Исполнительным директором ЕЦП стал Константин Строгий. Как пояснил тогда Лобанов, в отличие от фонда «Защитники Отечества», который занимается поддержкой ветеранов СВО и их семей, основным видом деятельности ЕЦП будет помощь действующим участникам специальной военной операции.

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