В Пермском крае учреждён фонд поддержки действующих участников СВО Учредителем выступил председатель Пермского краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

В Пермском крае создана новая общественная организация Благотворительный фонд «Единый центр поддержки» (ЕЦП). По данным rusprofile.ru, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей сведения о регистрации фонда, — 15 июня. С этой же даты исполнительным директором ЕЦП стал Константин Строгий. Учредители фонда в информации не указаны.

Как выяснил «Коммерсантъ-Прикамье», учредил фонд председатель Пермского краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов. Он пояснил изданию, что в отличие от фонда «Защитники Отечества», который занимается поддержкой ветеранов СВО и их семей, основным видом деятельности ЕЦП будет помощь действующим участникам специальной военной операции.

Напомним, весной в Прикамье создано реготделение госфонда для поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества». Возглавляет его тоже Константин Строгий.

Указ о создании фонда подписал президент России Владимир Путин. Новая структура призвана помогать ветеранам боевых действий, которые принимали участие в СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, в Херсонской и Запорожской областях — с 30 сентября 2022 года, а участникам боевых действий в Донбассе в составе Вооружённых сил ДНР и народной милиции ЛНР — с 11 мая 2014 года, а также членам семей погибших в ходе военных действий, а также умерших от ран и болезней, полученных на фронте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.