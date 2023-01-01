В Перми создаётся реготделение госфонда для поддержки участников СВО и их семей Уже утверждена межведомственная комиссия Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение «Об утверждении состава Межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей». Комиссия займётся формированием кадрового состава фонда регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества».

Указ о создании фонда подписал президент России Владимир Путин. Новая структура будет помогать ветеранам боевых действий, которые принимали участие в СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, а в Херсонской и Запорожской областях — с 30 сентября 2022 года; участникам боевых действий в Донбассе в составе вооружённых сил ДНР и народной милиции ЛНР с 11 мая 2014 года; членам семей погибших в ходе военных действий, а также умерших от ран и болезней, полученных на фронте.

В состав межведомственной комиссии вошли представители органов госвласти в сферах здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, образования, молодёжной политики, физкультуры и спорта, строительства и ЖКХ, других ведомств и общественники. Перед ней стоит задача по отработке проблемных вопросов, связанных с господдержкой участников СВО и их семей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.