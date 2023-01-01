В Перми юноша протаранил трамвай на угнанной машине Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В дежурную часть полиции Индустриального района Перми поступила информация о ДТП рядом с остановкой «Стахановское кольцо». Сообщалось, что водитель ВАЗ-21110 ехал по трамвайным путям, не справился с заносом и столкнулся с остановившимся трамваем. Вместо того чтобы остаться на месте происшествия, виновник аварии убежал.

Полицейские быстро выяснили, кто является владельцем автомобиля. Как оказалось, машину у него угнали. Разыскать угонщика, который и совершил ДТП, удалось сотрудникам уголовного розыска пермского УВД. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Он признался, что увидел незакрытую машину на ул. Мира и решил прокатиться. При этом он был в состоянии опьянения.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

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