Благодаря мерам господдержки в Прикамье выросло производство молока Поделиться Твитнуть

На совещании рабочей группы Заксобрания Прикамья по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса (АПК) состоялось обсуждение развития в регионе стратегической отрасли сельского хозяйства — молочного животноводства.

Министр агропромышленного комплекса Павел Носков отметил, что поддержка АПК Пермского края существенно отличается от системы мер поддержки других регионов России. Он особо выделил компенсацию из краевого бюджета расходов на капитальное строительство и модернизацию объектов АПК как одну из ключевых мер, способствующих развитию агропредприятий в регионе. Статистические данные показывают значительный рост инвестиций в АПК края в 2022 году, составивший около 50% от уровня 2021 года.

По словам Павла Носкова, такой рост связан с благоприятными условиями для агрокомплекса в 2022 году, обусловленными высокими ценами на сырьё, включая сырое молоко. За два последних года благодаря инвестиционным проектам были созданы тысячи мест для скота, преимущественно в молочном животноводстве, а также увеличены производственные мощности в растениеводстве и овощеводстве.

В текущем году в Пермском крае уже реализовано более 30 инвестиционных проектов в сфере АПК, что позволило создать более 100 новых рабочих мест в сельских территориях края.

Эффективность государственной поддержки отрасли через модернизацию объектов АПК также отражается в годовом приросте производства сырого молока. По данным Пермьстата, за 9 месяцев текущего года общий уровень производства молока во всех категориях хозяйств составил 447,1 тыс. тонн — рост по сравнению с тем же периодом 2022 года превысил 4%.

Министр также рассказал об изменениях в системе федеральной государственной поддержки молочного комплекса. В следующем году будут повышены требования к количеству поголовья сельхозживотных и его продуктивности для получения федеральной поддержки, а также увеличены суммы федеральных субсидий и расширены направления субсидирования.

Павел Носков отметил, что не все регионы имеют подобные льготы и меры поддержки, так как у каждого субъекта свои приоритеты в развитии сельского хозяйства. В Прикамье по поручению губернатора Дмитрия Махонина сделан особый акцент на модернизацию сельского хозяйства. Благодаря региональной и федеральной поддержке в рамках инвестиционных проектов до 55% таких затрат могут быть возмещены из бюджетов.

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