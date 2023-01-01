Максим Артамонов В Перми суд рассмотрит уголовное дело о хищении 127 млн рублей при ремонте федеральной трассы Во время строительства дороги подрячик сэкономил на материалах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Перми утвердила обвинение по уголовному делу в отношении заместителя гендиректора ООО «ДСК «Арсенал». Ему инкриминируют мошенничество, совершённое с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с 2018 по 2019 год обвиняемый занимал должность руководителя подрядной организации, с которой был заключён госконтракт по ремонту участка федеральной автодороги. В ходе строительных работ он похитил свыше 127 млн руб.

В частности, обвиняемый курировал реконструкцию дороги в районе границы Пермского края и Кировской области трассы Р-243 «Кострома—Шарья—Киров—Пермь». Чтобы сэкономить, он подменил строительный материал, предусмотренный техзаданием, на более низкую по стоимости и качеству асфальтобетонную смесь.

В итоге строительная бригада использовала некачественный материал, хотя работники и не знали об этом. Помимо этого, замгендиректора компании поручил своим подчинённым подготовить недостоверную исполнительную документацию (паспорта-накладные о проведённых работах и финансовых затратах).

На основании этих документов были подписаны акты приёмки выполненных работ, а на счёт подрядчика перечислены деньги. Поскольку стоимость проведённых работ была завышена, краевому бюджету был причинён многомиллионный ущерб.

Чтобы возместить материальный вред, причинённый преступлением, прокурор Перми направил иск в суд. Для обеспечения иска на имущество обвиняемого наложен арест в размере 171 млн руб.

Уголовное дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Перми.

Автодорога (Р-243) Кострома—Пермь имеет протяжённость 882 км и соединяет Костромскую и Кировскую области с Пермским краем. Её отремонтировали в 2021 году.

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