Трассу Кострома—Пермь отремонтируют к 2021 году Добиться реконструкции дороги удалось благодаря проекту ОНФ

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Фото: Константин Долгановский

Федеральная автодорога Кострома—Шарья—Киров—Пермь будет приведена в нормативное состоянию к 2021 году. Ремонтировать трассу будут частично за счет средств системы «Платон», сообщает пресс-служба Росавтодора.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, в настоящий момент автодорога соответствует нормативу лишь на 30,9%, приводить ее в порядок будут поэтапно — участок за участком. Решение о ремонте трассы министерство транспорта и Росавтодор приняли на основании выбора грузоперевозчиков в рамках проекта ОНФ «Карта убитых дорог».

Напомним, автодорога (Р-243) Кострома—Пермь имеет протяженность 882 км и соединяет Костромскую и Кировскую области с Пермским краем.