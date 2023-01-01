Алёна Бронникова Летом следующего года Пермская филармония планирует отреставрировать орган Стоимость работ оценили в 3,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Пермская краевая филармония летом 2024 года закроет орган на реставрацию. По словам директора Галины Кокоулиной, стоимость работ составит 3,5 млн руб.

Во время пресс-завтрака 2 ноября, посвящённому историко-научному форуму «Культура 3.00», она рассказала, что за 20 лет появилась необходимость привести в порядок пермский орган. Чтобы не потерять уникальный музыкальный инструмент в ближайшем будущем, на его обновление будут направлены бюджетные деньги.

«Я думаю, что слово "ремонт" ему не подходит, но немножко полечить его нужно. Есть такое выражение "усталость металла". Сумма, которую нам представили эксперты, очень внушительная. Но нам министерство выделяет деньги, поэтому летом 2024 года орган мы закроем на время», — сообщила Галина Кокоулина.

Работы будут проводиться совместно со специалистами из Германии. На время ремонта вывозить его из концертного зала никуда не планируется.

В этом году пермский орган празднует 20-летний юбилей. В связи с этим филармония готовит много интересных событий, одним из которых станет Международный фестиваль органной музыки.





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