Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» За год в Пермском крае откроется 195 новых гостиничных номеров Минэкономразвития России поддержало расширение туристической инфраструктуры Прикамья Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 2 ноября члены кабинета обсудили и приняли дополнения в инвестиционную программу Пермского края в связи с дополнительными планами по строительству модульных средств размещения туристов. Краевой министр спорта Юлия Ветошкина доложила о планах по развитию туристической инфраструктуры региона и, в частности, напомнила о том, что с этого года в рамках национального проекта «Туризм. Индустрия гостеприимства» в Пермском крае действуют меры поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения туристов.

Пермский край стал победителем отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на развитие гостиничной сети. В Минтуризм РФ было направлено семь заявок, все они отправились на рассмотрение комиссии Минэкономразвития РФ, так как соответствовали главному условию участия в программе: софинансирование из внебюджетных источников в размере не менее 50% от стоимости проекта. Наибольшее количество баллов получили крупные проекты — от 50 номеров и выше, развивающие уже действующие средства размещения с существующей инфраструктурой. Изначально комиссия минэка поддержала пять проектов, однако в сентябре правительство РФ решило поддержать и остальные два.

Общая стоимость всех проектов — 600 млн руб., из которых 255 млн предоставляет федеральный бюджет и более 300 млн — средства предпринимателей.

К концу 2024 года откроются новые гостиницы для туристов в целом на 195 номеров в пяти территориях Пермского края — в Пермском, Кунгурском, Ильинском, Чердынском округах и в Перми. Среди проектов — туристическая деревня «Крымкор» в Чердынском районе, парк-отель «Зеленино» в Перми, в м/р Голый Мыс, экодеревня «Белогорье» в Кунгурском районе, глэмпинг «Рябининский пруд» в Рябинино Чердынского района, загородный клуб «Строгановские просторы» в Ильинском районе. Расширятся известная база отдыха «Раздолье» в Троице и популярный экоотель «Ерёмичи» в Ильинском районе.

По итогам реализации этих проектов ожидается рост годового турпотока на 50 тыс. человек.

«Дополнительные средства у нас появляются, — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, — и мы, конечно, же пользуемся этой возможностью, делаем заявки и получаем согласования в Федерации».

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