Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермь примет чемпионат России по кикбоксингу
Продолжается юбилейная спортивная программа в рамках событийной линейки «Пермь-300»
О том, какие спортивные события состоятся в Перми в течение ближайшего месяца, рассказала 2 ноября на заседании правительства Пермского края министр спорта Татьяна Чеснокова.
Уже в четверг, 2 ноября, в СК им. Сухарева начинаются
соревнования Кубка губернатора Пермского края по бильярдному спорту, на которые
зарегистрировалось 128 участников. Соревнования продлятся до 6 ноября,
ожидается около 200 зрителей (вход свободный), трансляции Кубка пройдут через
интернет для зрителей всего мира.
С 7 по 12 ноября в Чайковском пройдёт межрегиональный турнир
по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» среди команд Приволжского федерального
округа. В программе – соревнования по следж-хоккею и хоккею для незрячих. Принимают
участие около 130 спортсменов из 10 команд, за Пермский край играет «Молния
Прикамья». Ожидается более 300 зрителей.
В Коми-Пермяцком округе 25 ноября впервые пройдёт окружной
фестиваль спорта инвалидов. Команды шести муниципальных образований будут
соревноваться в дартсе, бочче, гиревом спорте, шахматах и прыжках в длину с
места. Ожидается около 100 участников и столько же зрителей.
С 27 ноября по 2 декабря в СК им. Сухарева пройдёт самое
крупное спортивное событие месяца – чемпионат России по кикбоксингу. Впервые в
Перми будут представлены все направления этого вида спорта. Прибудет более 1 тыс. участников из более 70 регионов, Пермский край представят 40 спортсменов,
показавших наилучшие результаты в краевом чемпионате по кикбоксингу, который
пройдёт в ближайший уикэнд.
Финальным событием чемпионата России будут гала-бои призёров
события, которые пройдут 2 декабря. Ожидается не менее 1 тыс. зрителей.
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