Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь примет чемпионат России по кикбоксингу Продолжается юбилейная спортивная программа в рамках событийной линейки «Пермь-300» Поделиться Твитнуть

О том, какие спортивные события состоятся в Перми в течение ближайшего месяца, рассказала 2 ноября на заседании правительства Пермского края министр спорта Татьяна Чеснокова.

Уже в четверг, 2 ноября, в СК им. Сухарева начинаются соревнования Кубка губернатора Пермского края по бильярдному спорту, на которые зарегистрировалось 128 участников. Соревнования продлятся до 6 ноября, ожидается около 200 зрителей (вход свободный), трансляции Кубка пройдут через интернет для зрителей всего мира.

С 7 по 12 ноября в Чайковском пройдёт межрегиональный турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» среди команд Приволжского федерального округа. В программе – соревнования по следж-хоккею и хоккею для незрячих. Принимают участие около 130 спортсменов из 10 команд, за Пермский край играет «Молния Прикамья». Ожидается более 300 зрителей.

В Коми-Пермяцком округе 25 ноября впервые пройдёт окружной фестиваль спорта инвалидов. Команды шести муниципальных образований будут соревноваться в дартсе, бочче, гиревом спорте, шахматах и прыжках в длину с места. Ожидается около 100 участников и столько же зрителей.

С 27 ноября по 2 декабря в СК им. Сухарева пройдёт самое крупное спортивное событие месяца – чемпионат России по кикбоксингу. Впервые в Перми будут представлены все направления этого вида спорта. Прибудет более 1 тыс. участников из более 70 регионов, Пермский край представят 40 спортсменов, показавших наилучшие результаты в краевом чемпионате по кикбоксингу, который пройдёт в ближайший уикэнд.

Финальным событием чемпионата России будут гала-бои призёров события, которые пройдут 2 декабря. Ожидается не менее 1 тыс. зрителей.

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