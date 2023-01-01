МЧС предупредило о тумане, гололедице и сильном ветре 3 ноября Жителям Прикамья советуют проявлять осторожность Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пятницу, 3 ноября, в отдельных районах Пермского края на дорогах прогнозируется гололедица, ночью ожидается туман, а днём порывы ветра могут достигать 17 м/с. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве предупреждают, что неблагоприятные погодные явления могут привести к обрыву линий электропередачи, заторам на дорогах и увеличению числа ДТП.

В связи с этим жителям рекомендовано избегать находиться рядом с ЛЭП; при авариях на сетях обесточивать все электроприборы; водителям — соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений; пешеходам — проявлять осторожность при переходе проезжей части.

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