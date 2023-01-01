Алёна Бронникова На оборонных предприятиях в Пермском крае не хватает около 3 тысяч работников Глава Прикамья поручил ведомствам усилить работу по решению кадрового дефицита Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевым властям усилить работу в решении кадрового дефицита, в том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом он заявил на заседании регионального правительства 2 ноября.

«На недавнем заседании президиума государственного совета президент Владимир Путин призвал правительство стимулировать занятость населения, в том числе, молодёжи. Ключевая задача в решении этого вопроса лежит на регионах», — сообщил глава региона.

По его словам, это необходимо, «чтобы максимально помогать оборонным предприятиям производить очень важную, необходимую продукцию, которая обеспечивает суверенитет нашего государства». Для этого было принято несколько решений. В частности, между краевыми минтруда и минсоцразвития будут перераспределены функции в сфере социального партнёрства и госуправления охраной труда, минсоцразвития будет переименовано в министерство труда и социального развития. А также в Прикамье создана комиссия по трудовым ресурсам для экономики и социальной сферы, куда войдут отраслевые министерства и работодатели.

Согласно представленным данным, в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сейчас работают почти 53 тыс. чел. Их численность за последний год выросла на 6 тыс. чел. При этом в регионе открыто более 2,7 тыс. вакансий на предприятиях. Самыми востребованными являются сварщики, станочники, токари, фрезеровщики, инженеры-технологи.

Реализуется комплекс мер, чтобы студенты СПО шли работать в эту сферу сразу после обучения. Так, ведётся межведомственная работа, техникумы и колледжи готовят специалистов по востребованным направлениям, предприятия в свою очередь заключают целевые договоры, проводят практику, обеспечивают трудоустройство до и после армии, частичную компенсацию оплаты жилья и др. Кроме того, проводятся ярмарки трудоустройства, профориентационная работа в школах и форумы по подготовке кадров.





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