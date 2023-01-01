Алёна Бронникова Губернатор Пермского края переименовал минсоцразвития Ведомству перейдёт часть функций минпромторга Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ об изменении названия краевого министерства социального развития на министерство труда и социального развития. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Кроме этого, ведомству передаётся часть функций краевого министерства промышленности и торговли. Ему перейдут полномочия в сфере социального партнёрства и госуправления охраной труда на территории Прикамья.

Региональному правительству поручено принять необходимые меры для реализации указа в течение четырёх месяцев. В течение двух месяцев администрация губернатора должна обеспечить разработку правовых актов по установлению предельной штатной численности и фондов должностных окладов обоих министерств.

Пункты документа о переименовании и перераспределении функций между ведомствами будут реализованы с момента вступления в силу соответствующего постановления краевого правительства о внесении изменений в региональное законодательство, но не ранее 1 февраля 2024 года. Контролировать исполнение указа будет глава региона.





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