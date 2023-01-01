На улице Маяковского в Перми сгорел автомобиль Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми на ул. Маяковского сгорела грузовая «Газель», об этом сообщили очевидцы в социальных сетях и выложили фото. На нём видно, что автомобиль охвачен густым дымом, рядом находятся пожарные.

В региональном управлении МЧС изданию perm.aif.ru прокомментировали ситуацию: «2 ноября в 13.38 поступило сообщение о пожаре на ул. Маяковского. На место вызова были отправлены 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. Горел автомобиль. В 13.40 пожар удалось ликвидировать».

По предварительным данным, площадь пожара составила 0,5 кв. м.

Никто не пострадал.

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