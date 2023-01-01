В первой декаде ноября в Перми отключат воду в 145 домах Поделиться Твитнуть

Жители четырёх районов Перми временно будут лишены воды с 2 по 10 ноября. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на коммунального оператора «Новогор-Прикамье».

Причина отключения воды — запланированные ремонтные работы и восстановительные мероприятия на водопроводных сетях.

Коммунальщики отмечают, что ограничение является необходимым требованием технологического процесса. На период отключений жителям Перми рекомендуется заблаговременно сделать запасы воды.

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