В октябре пермская скорая 9 раз выезжала к пациентам с обморожениями Поделиться Твитнуть

За октябрь Пермская станция скорой помощи обслужила 35 848 вызовов. 13 697 чел. были доставлены в больницы. Время ожидания на экстренные вызовы — 13,8 мин. Об этом сообщается на сайте станции.

Чаще всего пациенты вызывали скорую помощь при приступах гипертонии (4,7 тыс. раз), на втором месте ОРВИ — 4,4 тыс., на третьем — алкогольные отравления и болезни сердца — почти по 1,9 тыс. случаев.

Из-за коронавируса врачей скорой вызывали 399 раз, на ДТП — 292, на пожары — 221. Также было зарегистрировано 9 вызовов из-за переохлаждения и обморожения. Ранее сообщалось, что в конце октября температура воздуха в Пермском крае упала ниже -10 градусов. Это редкое для региона явление.

Напомним, Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в пределах следующих территорий: Пермь, Пермский МО, Добрянский, Краснокамский и Ильинский городские округа.

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