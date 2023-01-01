Впервые с начала октября температура воздуха в Пермском крае упала ниже -10 градусов Это редкое для региона явление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 27 октября в Пермском крае впервые за месяц был зафиксирован «двузначный» минус, при этом в регионе образовалось два очага холода: на востоке (в Губахе было -11,2˚) и на юге (в Чернушке зафиксировано -10,2˚).

В Перми минувшей ночью из-за облачности было относительно тепло — всего -3,5˚, это самое высокое значение по краю.

Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, последний раз в октябре в Пермском крае температура воздуха опускалась ниже -10 градусов в 2020 году.

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