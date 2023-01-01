В Пермском крае началось резкое потепление К концу дня в ряде районов воздух прогреется до +10 градусов Поделиться Твитнуть

Днём 2 ноября в связи с продвижением на территорию Прикамья тёплого тропического воздуха начнётся резкое потепление. К вечеру в Перми столбики термометров поднимутся до +3…+5˚, а на юго-западе края до +10˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Только на севере края сегодня сохранится отрицательная температура, здесь же ожидаются осадки в виде снега и переохлаждённого дождя.

Потепление ускорится в ночь на 3 ноября. В южной части края завтра днём ожидается +6…+9˚. Снежный покров полностью растает.

Синоптики отметили также, что сегодня утром температурный контраст между севером и югом Пермского края приблизился к 20˚: по данным на 8 часов утра, в Чайковском уже было +7,2˚, а в Чердыни -9,7˚.

Стали известны и итоги мощного снегопада, прошедшего в Прикамье накануне. Больше всего осадков выпало в Оханске и Кунгуре — по 10 мм, в Перми — 7 мм.

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