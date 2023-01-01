Прибыль предприятий Пермского края снизилась на 46% Сумма убытков уменьшилась почти на 29% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За период с января по август 2023 года организации Пермского края, исключая субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации, бюджетные учреждения и организации с численностью до 15 чел., получили положительный сальдированный финансовый результат в размере 212,1 млрд руб. Это на 46,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по краю 74,1% организаций завершили отчётный период с прибылью в размере 223,2 млрд руб. Это на 45,4% ниже уровня АППГ. Сумма убытков нерентабельных организаций края по сравнению с прошлым годом сократилась на 28,8%, составив 11,1 млрд руб.

Организации промышленного производства также получили положительный сальдированный финансовый результат в размере 179,9 млрд руб. с начала года. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчётный период составила 71,1%, их прибыль — 186,5 млрд руб., что на 50,0% ниже показателя за январь-август 2022 года.

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