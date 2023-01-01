Андрей Стрельцов «Парма» обыграла МБА в Москве Это первая победа пермской команды на площадке соперника Поделиться Твитнуть

фото: Советский спорт

В среду, 1 ноября, в Москве состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором «Парма» сыграла с БК МБА. Встреча прошла в равной борьбе и завершилась победой подопечных Евгения Пашутина со счётом 83:79.

В стане победителей самым результативным баскетболистом стал Би Джей Джонсон. В его активе​ ​ 26 набранных очков и семь подборов.

Интересно, что «Парма» впервые в своей истории смогла обыграть столичный клуб в гостях.

Эта победа стала третьей в чемпионате для пермской команды в этом сезоне. ​ Уже 4 ноября в Красноярске уральский клуб проведёт очередной поединок. Соперником будет местный «Енисей». ​

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