«Стройтрансгазу» выписан штраф на 600 тысяч рублей за нарушения при реконструкции аэропорта Перми Ранее с СТГ через суд взыскали 200 тысяч рублей штрафа Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

Компания «Стройтрансгаз» (СТГ), ответственная за реконструкцию аэропорта Перми, снова получила штраф за нарушения в процессе выполнения работ. Об этом сообщает 59.ru.

Государственное учреждение «Ространсмодернизация», подчинённое минтрансу России, направило СТГ досудебную претензию, в которой указаны все недочёты, обнаруженные во время проверок 14 июня, 12 и 17 июля, а также 10, 23 и 30 августа. В частности, в претензии указывается, что были выявлены несоответствия между проектной и рабочей документацией, а также нарушения требований ГОСТов, СНиПов, СанПинов и др.

За каждое несоблюдение предписаний, прописанных в контракте, предусмотрен штраф в размере 100 тыс. руб., не включая неустойки за задержку в выполнении работ. За шесть нарушений СТГ был выписан штраф в размере 600 тыс. руб., и эта информация уже появилась в Госзакупках.

Это не первый случай, когда «Стройтрансгаз» штрафуют за нарушения при реконструкции аэропорта Перми. Ранее ему уже выставляли пять претензий на сумму в 7,8 млн руб., 200 тыс. руб. из этой суммы были взысканы с СТГ принудительно по решению суда.

В начале октября «Новый компаньон» сообщал о последнем срыве реконструкции пермского аэропорта. После этого руководство Прикамья обратилось к правительству, а федеральные власти начали планировать расторжение контракта с СТГ.

В 2021 году компания «Стройтрансгаз» уже выполняла работы в аэропорту Перми, но контракт с ней был расторгнут из-за использования контрафактного бетона, который имел недостаточную прочность, из-за чего самолёты теперь не могут доезжать до телетрапов.

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