В Перми пройдёт федеральная выставка-форум «МедФарм-2023» Она состоится с 8 по 10 ноября на площадке КВЦ «Пермь Экспо» Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Выставка-форум «МедФарм-2023» пройдёт с 8 по 10 ноября на площадке КВЦ «Пермь Экспо». Основная задача проекта в этом году — сохранение и повышение технической оснащённости отрасли здравоохранения в условиях санкционных рисков, содействие развитию импортозамещения в медицине, повышение кадрового потенциала в системе здравоохранения, а также развитие фармацевтической отрасли региона.

«МедФарм» — специализированный медицинский проект Приволжского федерального округа, участниками экспозиции которого станут 60 компаний-производителей и поставщиков современного медицинского оборудования и расходных материалов, а также фармпрепаратов и технологий цифровизации для медицины и фармации. География участников выставки представит 14 городов России.

В рамках экспозиции будет представлено диагностическое, реанимационное, лабораторное, реабилитационное оборудование, а также медицинский инструментарий, расходные материалы, оборудование для утилизации медицинских отходов, средства дезинфекции и санитарии и фармацевтические препараты.

Деловая программа «МедФарм-2023» включает в себя более 30 мероприятий федерального и окружного уровня, в работе секций принимают участие главные специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации, главные специалисты Приволжского федерального округа, а также 300 спикеров и приглашённых экспертов.

Ключевыми событиями первого дня деловой программы станут мероприятия, посвящённые 100-летию системы медицинской профилактики и 30-летию системы обязательного медицинского страхования.

Второй день работы откроет Пленарное заседание научно-практической конференции «Гаммермановские чтения», посвящённой вопросам профессионального образования специалистов фармацевтической отрасли. В прошлые годы это масштабное мероприятие проходило в Санкт-Петербурге, а в этом году основной площадкой станет выставка в Перми.

По оценкам организаторов, выставку-форум за три дня посетит более 3 тыс. специалистов здравоохранения из Перми, городов Пермского края, а также из соседних регионов Приволжского федерального округа.

Посещение выставки-форума и участие в деловой программе бесплатное, но требует обязательной регистрации, пройти которую можно заранее на сайте https://med.expoperm.ru

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