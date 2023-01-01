Новым замминистра природных ресурсов Прикамья стала Елена Шишкина Она будет курировать управление правового и организационно-аналитического обеспечения Поделиться Твитнуть

Елена Шишкина

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В министерстве природных ресурсов Пермского края кадровое назначение. Новым заместителем главы ведомства распоряжением губернатора Дмитрия Махонина утверждена Елена Шишкина. Она будет курировать управление правового и организационно-аналитического обеспечения. Об этом сообщили в минприроды.

Елена Шишкина окончила юридический факультет ПГУ. Она работала судьёй Ленинского районного суда Перми, а с 2009 года была старшим прокурором управления по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры.

По словам краевого министра природных ресурсов Дмитрия Белановича, «привлечение такого талантливого специалиста, который имеет опыт работы в сфере правоохранительных органов и глубокие знания об экологическом законодательстве, позволит ведомству решать текущие и будущие задачи по охране природы и экологическому развитию Пермского края с большей компетентностью и эффективностью».

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