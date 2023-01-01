В ходе спецоперации погиб контрактник из Новых Лядов Александр Марков Похороны военнослужащего пройдут 2 ноября Поделиться Твитнуть

Александр Марков

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В ходе специальной военной операции на Луганском направлении в ходе выполнения боевых задач погиб житель посёлка Новые Ляды Пермского края Александр Марков. Об этом сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Как передаёт ВЕТТА, похоронят контрактника 2 ноября, прощание начнётся в 12:00 в общественном центре посёлка Новые Ляды по адресу: ул. Крылова 63.

Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий СВО на территории Украины погиб уроженец Юрлинского муниципального округа Пётр Моисеев. Его похоронят сегодня.





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