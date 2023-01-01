Максим Артамонов
В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Пётр Моисеев
Его убили в октябре этого года
В зоне боевых действий СВО на территории Украины погиб уроженец Юрлинского муниципального округа Пётр Моисеев. Об этом местная администрация собщила на официальной странице в соцсети ВКонтакте.
Пётр Моисеев родился 25 апреля 1965 года в деревне Подкина Юрлинского района. Долгие годы прожил в деревне Зарубина.
С августа 2023 года мужчина подписал контракт и отправился на спецоперацию, где погиб 21 октября
Администрация Юрлинского муниципального округа соболезнования родным и близким погибшего.
Прощание состоится сегодня, 1 ноября, в 13:00 в деревне Зарубина.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.