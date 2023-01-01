Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Пётр Моисеев Его убили в октябре этого года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Юрлинского муниципального округа

В зоне боевых действий СВО на территории Украины погиб уроженец Юрлинского муниципального округа Пётр Моисеев. Об этом местная администрация собщила на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Пётр Моисеев родился 25 апреля 1965 года в деревне Подкина Юрлинского района. Долгие годы прожил в деревне Зарубина.

С августа 2023 года мужчина подписал контракт и отправился на спецоперацию, где погиб 21 октября

Администрация Юрлинского муниципального округа соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание состоится сегодня, 1 ноября, в 13:00 в деревне Зарубина.

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