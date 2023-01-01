Максим Артамонов В Верещагино мужчину отправили в СИЗО за похищение школьницы Он угрожал ей убийством Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Верещагинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя посёлка Зюкайка. Оно проведёт под арестом два месяца — до 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Ранее следователи предъявили мужчине обвинение за похищение несовершеннолетнего с применением насилия и угрозы убийства.

Напомним, 25 октября в посёлке Зюкайка ранее судимый 44-летний мужчина с ножом напал на 12-летнюю школьницу. Он схватил девочку за шею и пригрозил убить. После этого злоумышленник сначала увёл девочку вглубь леса, а потом повёл её в свою квартиру. Однако школьнице удалось вырваться и убежать.

В тот же вечер полиция задержала подозреваемого, а на следующий день в отношении него возбудили уголовное дело о похищении человека.

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