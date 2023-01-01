РЕН ТВ сообщило о нападении на 12-летнюю пермячку педофила с ножом Поделиться Твитнуть

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Как сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, днём 25 октября в поселке Зюкайка Пермского края ранее судимый мужчина с ножом напал на 12-летнюю школьницу. Он схватил девочку за шею и пригрозил убить.

После этого злоумышленник сначала увёл девочку вглубь леса, а потом повёл её в свою квартиру. Однако школьнице удалось вырваться и убежать.

В тот же вечер 44-летний подозреваемый был задержан полицейскими. На следующий день против него возбудили уголовное дело о похищении человека.

В пермской полиции информацию пока не прокомментировали.

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