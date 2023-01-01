Алёна Бронникова Бывший замминистра ЖКХ Прикамья устроился на работу в «ОДК-Авиадвигатель» Василий Пастух курировал отделы капремонта и ТКО Поделиться Твитнуть

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

На работу в «ОДК-Авиадвигатель» устроился заместитель министра ЖКХ и благоустройства Василий Пастух. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на предприятии.

Точная информация о новых обязанностях экс-чиновника не известна. Издание предполагает, что он мог занять должность начальника отдела материально-технического снабжения.

Василий Пастух был назначен замминистра ЖКХ Прикамья в сентябре 2022 года. Он курировал отделы реализации реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и регулирования системы капитального ремонта. В июле 2023-го, не проработав года, он уволился из правительства. В начале осени стало известно, что этот пост займёт Андрей Летов.





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