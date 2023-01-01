Алёна Бронникова Из министерства ЖКХ Прикамья уволился куратор отделов капремонта и ТКО Василий Пастух продержался в должности меньше года Поделиться Твитнуть

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Из правительства Пермского края уволился заместитель министра ЖКХ и благоустройства Василий Пастух. Он курировал отделы реализации реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и регулирования системы капитального ремонта.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», он ушёл из-за того, что не сработался с командой в ведомстве. На данный момент его новое место работы не известно. Подконтрольными ему вопросами сейчас будет заниматься министр ЖКХ Артём Балахнин.

Напомним, в сентябре 2022 года Василий Пастух был назначен замминистра ЖКХ Прикамья. К исполнению обязанностей приступил 5 сентября. Ранее работал заместителем главы администрации Свердловского района Перми и курировал вопросы ЖКХ и благоустройства.





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