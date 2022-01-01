Новым замминистра ЖКХ Пермского края назначен Василий Пастух Он приступил к работе 5 сентября Поделиться Твитнуть

Новым заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края назначен Василий Пастух, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. К исполнению обязанностей он приступил 5 сентября.

В информации говорится, что Василий Пастух будет курировать вопросы благоустройства и подготовки краевой столицы к 300-летию.

Напомним, до июля 2022 года Василий Пастух работал заместителем главы администрации Свердловского района Перми и курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.





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