В Перми завершён ремонт участка улицы Революции на подъезде к Средней дамбе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершён ремонт участка ул. Революции от ул. Горького до бульвара Гагарина. Об этом сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Строители заменили асфальт и бортовой камень, отремонтировали парковочные карманы и тротуары, восстановили газоны, дорожные знаки и разметку. Площадь ремонта составила около 49 тыс. кв. м.

В ведомстве отметили, что ремонт дороги планировался на 2024 год, однако работы удалось осуществить уже нынче.

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