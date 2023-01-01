Под Пермью полностью сгорел семейный комплекс отдыха Причиной пожара стало короткое замыкание проводки Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте/Алексей Пушкарёв

Семейный комплекс отдыха #forFamily под Пермью полностью уничтожен огнём. Новость о происшествии была опубликована владельцем комплекса Алексеем Пушкарёвым на его странице в социальной сети и в сообществе #forFamily в «Вконтакте». На публикации обратил внимание perm.aif.ru.

Двухэтажный коттедж, расположенный в Кондратово, сдавался семьям для отдыха, организации детских праздников и проведения различных мероприятий.

«К сожалению, зимний сезон отменяется из-за пожара. Все сгорело... Мы вернем предоплату за бронирование, но приносим извинения за сорванные планы. Сам даже не представлял, что подобное может произойти», — пишет Алексей Пушкарёв.

На опубликованном им в соцсетях фото Пушкарёв позирует на фоне горящего дома с бутылкой спиртного и с иронией отмечает: «На фото виски, который вытащили после пожара, прекрасный к слову напиток».

Местные жители Перми выдвинули версию поджога. «Может быть это дело рук завистливых конкурентов?» — сомневается одна из подписчиц на странице комплекса. Но владелец опровергает причастность третьих лиц и утверждает, что причиной пожара были исключительно технические неисправности. «Нет, это произошло из-за технических причин. Я лично присутствовал в этот момент», — объясняет он. В комментариях к видео пожара пользователи спрашивают, что могло спровоцировать возгорание. «Трудно сказать, почему лампочка в бане начала искрить», — отвечает Алексей.

Он также опубликовал видео, демонстрирующее пылающий коттедж, и утверждает, что причиной пожара было короткое замыкание проводки.

Пермяки выразили свою поддержку предпринимателю и пожелали ему успешно восстановить сгоревший комплекс.

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